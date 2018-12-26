Мужчина расстрелял двух человек в центре Казани: видео

Неизвестный мужчина ранил двух человек в центре Казани. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, как к автомобилю подходит злоумышленник и по неустановленной причине после словестной перепалки стреляет в водителя.

Раненый мужчина выходит из машины и пытается отобрать пистолет, но в этот момент раздается второй выстрел. Еще одним пострадавшим оказался, судя по всему, очевидец инцидента, который попытался остановить стрелявшего.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, раненные мужчины были госпитализированы и экстренно прооперированы.

«Один человек в крайне тяжелом состоянии, второй - в тяжелом состоянии», - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Управление МВД по Татарстану объявило в городе план «Перехват», ведутся поиски преступника.