Президент подписал закон о любительской рыбалке

Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом о любительской рыбалке, закрепив право граждан на бесплатное рыболовство в личных целях. Кроме того, как следует из документа, он также сохраняет возможность использования сетей для вылова рыбы в личных целях, однако это разрешено только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Законопроект о любительской рыбалке был принят Госдумой еще в декабре 2013 года. Согласно ему граждане могут свободно и бесплатно ловить рыбу на водных объектах общего пользования, за исключением тех, которые предоставлены для ведения рекреационных рыболовных хозяйств. Что касается ограничений, то данный законопроект запрещает использование электроудочек и ограничивает продажу сетей.

Во втором его чтении ввелось понятие «суточной нормы» вылова – данная мера нацелена на сохранение рыбы в водоемах средней полосы, особенно вблизи больших городов.

Как отмечал ранее председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, нынешний закон о рыбалке учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в России насчитывается более 20 миллионов.