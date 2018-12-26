Появилось видео с места убийства четырех человек в Ульяновске

«Звезда» публикует видеокадры с места убийства четырех человек в городе Ульяновск. Там застрелена 48-летняя местная жительница, двое ее несовершеннолетних детей – девочки 11 и 15 лет, а также неустановленный мужчина. Еще один подросток 17 лет госпитализирован с огнестрельными ранениями. На кадрах видно, что на лестничной площадке у квартиры, где разыгралась трагедия, находятся сотрудники полиции.

Как передал с места происшествия корреспондент «Звезды» Алексей Самолетов, работники СК уже озвучили предварительную версию происшедшего, установив виновного в преступлении.

«Убийцей стал 40-летний племянник погибшей женщины, который несколько лет назад уже покушался на эту семью, ранив их ножом. После первого покушения он был помещен на лечение в психиатрическую больницу. Выйдя оттуда он вернулся на место преступления с переделанным огнестрельным оружием, из которого и произвел выстрелы», - рассказал корреспондент «Звезды».

В настоящее время сотрудники СК проводят следственные действия. Мотивы преступления устанавливаются. Госпитализированный подросток находится в удовлетворительном состоянии.