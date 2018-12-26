Российская компания собирается построить орбитальный космодром

Компания S7 Space анонсировала проект «Орбитальный космодром», который, как ожидается, будет способствовать освоению Солнечной системы. Ролик-анонс опубликован на странице S7 Space в социальной сети Facebook.

Наши соотечественники решили сосредоточиться на принципиально новом шаге - на новых технологиях. Это очень важно - не копировать друг друга и строить, например, более надежный корабль, это уже и так сделано: в нашем случае государством создан непобедимый «Союз», а вот новые идеи способствуют развитию технического прогресса.

Орбитальный космодром, по сути, представляет из себя космическую станцию, с которой будет проще, а главное дешевле, летать на Луну и, разумеется, Марс. Компания призывает госкорпорации, коммерческие компании и стартапы принять участие в их проекте.



Отмечается, что космодром на орбите станет необходимым элементом межпланетной транспортной системы будущего.