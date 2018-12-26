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Два часа под обстрелом: ПВО Сирии продолжает отражать атаку на Дамаск

Наталья Вальханская
01:14 26.12.2018
За время обстрела сирийские средства ПВО смогли сбить несколько объектов.
Видео: Syrianarabnewsagency, YouTube

Ракетная атака на западные окраины Дамаска продолжается уже два часа. Она началась около десяти часов вечера по местному времени (23.00 мск) во вторник, 25 декабря, сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

За время обстрела сирийские средства ПВО смогли сбить несколько объектов.

По данным СМИ, атака ведется через воздушное пространство Ливана.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что система ПВО была активирована в ответ на запуск зенитной ракеты из Сирии, после сообщений о начале атаки Дамаска.

В свою очередь ливанские СМИ рассказали о вторжении израильских военных самолетов в воздушное пространство страны.

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