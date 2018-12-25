Исторические квесты и интерактивные аттракционы: парк «Россия – Моя история» открыли после реконструкции

Исторический парк «Россия – Моя история» открылся после масштабной реконструкции. Парк получил новые эксклюзивные залы, уникальные выставки, живые квесты и интерактивные приключения. Торжественное открытие состоялось 24 декабря в 57-м павильоне ВДНХ.

Гостей обновленного парка ждет множество мультимедийных развлечений. В их числе живое древо Романовых с живыми портретами, интерактивное приключение «Ладья», зал «Бояре и крестьяне» с возможностью примерить на себя быт древнерусской семьи и многое другое. Стоит отметить и новую выставку, представленную в парке «Россия – Моя история». Она демонстрирует прежде неохваченный период новейшей российской истории с 1945 по 2016 год.

«Кроме увлекательной работы по созданию новых ярких интерактивов и квестов, была проведена глобальная исследовательская работа: добыты новые архивные фото и видеоматериалы, собраны новые интересные факты, акцентированы темы, близкие самим посетителям и связанные с жизнью каждой семьи», - рассказал глава исторического парка Иван Есин.

Каждое из новых развлечений для гостей парка является проработанным аттракционом. Так, интерактивное приключение «Ладья» иллюстрирует путь «из варяг в греки» и заставляет слушателя окунуться в атмосферу морского торгового путешествия, ощутив брызги настоящего шторма и реальную тяжесть деревянного судна.

Зал с «историческим инстаграмом» и мультимедийным древом династии Романовых даст возможность использовать возможности современных социальных сетей для вовлечения в исторические события. Портреты царской династии анимированы и рассказывают гостям а себе, а исторические полотна можно оценить, поставив «лайк».

Однако наиболее интерактивным залом создатели парка считают «Бояр и крестьян». Он представляет из себя игровую комнату, где гостю необходимо решить задачи старинной русской семьи, примерив на себя их быт. Каждый предмет в комнате обладает собственным голосом и вовлекает слушателя в атмосферу.

Другой новый квест, «Зал тысячи секретов», встроен в выставку «Рюриковичи». Кремль-квест проведет гостя по лабиринтам, заставляя решать загадки, использовать подручные предметы и попутно узнавать исторические события, связанный с историей главной крепости России.