В России вырос престиж службы в армии

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров поделился итогами нового опроса, проведенного среди граждан РФ. Он касался отношения россиян к национальной армии за последние пять лет.

По словам Федорова, отношение россиян к армии стало намного лучше. Так, 58% опрошенных граждан РФ положительно оценивают перемены, произошедшие в российской армии, ее увеличившуюся боеспособность и возросшую востребованность.

Как рассказал глава ВЦИОМ в эфире радиостанции «Вести ФМ», резко увеличился процент опрошенных, которые считают, что «армия сумеет постоять за нашу страну, если понадобится». Граждане оценили оснащение армии новыми образцами вооружения, проведение крупномасштабных учений, успешные действия российских военных в Сирии, а также «изменение численного баланса в пользу контрактников» в составе войск.

Кроме того, Федоров отметил, что за пять лет в российском обществе значительно повысился престиж вооруженных сил. Например, порядка двух третей граждан хотели бы, чтобы кто-то из их окружения служил в армии.