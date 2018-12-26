Германия опровергла опасность «Северного потока - 2» для Европы

В бундестаге раскритиковали мнение, что реализация проекта газопровода «Северный поток – 2» приведет к зависимости европейских стран от России.

По словам депутата, члена комитета по иностранным делам Юргена Триттина, «Северный поток – 2» приведет к взаимосвязи только как между потребителем и производителем, однако никакой угрозы безопасности он не несет.

«Газопровод приведет к взаимозависимости, потому что связи между производителем и потребителем велики», - отметил парламентарий.

При этом он подчеркнул в интервью Spiegel, что Россия находится даже в более зависимом положении от Европы, которая может перейти на сжиженный газ из США и Катара.