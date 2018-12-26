Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта «Мечтай со мной»

Владимир Путин запомнил необычную собеседницу, взявшую у него интервью отдельно после большой пресс-конференции 20 декабря. 17-летняя Регина Парпиева мечтала поговорить с президентом, и он исполнил ее мечту перед Новым годом. Как оказалось, Владимир Путин до сих пор не видел запись этой беседы.

Перед тем, как президент поговорил по телефону с другим ребенком, пресс-секретарь Дмитрий Песков поинтересовался, смотрел ли глава государства репортажи об интервью с Региной.

«Не видел. Хорошие? Запись есть? Дай мне», - сказал Путин.

«Девочка – красавица», - добавил он.

Напомним, после интервью с главой государства Регина, которая не видит, попросила разрешения «посмотреть» его так, как она это делает: руками. Проведя ладонями по голове и лицу Владимира Путина, девушка сказала, что президент – очень красивый.

Владимир Путин также исполнил мечты нескольких других тяжелобольных детей. Например, одному из мальчиков было разрешено побывать в президентском самолете и снять видеоролик о борте №1.