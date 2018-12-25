Сирийские ПВО отразили атаку над Дамаском

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в западной части Дамаска. Информацию об этом сообщил телеканал Alikhbaria и агентство SANA.

В СМИ не называется конкретных населенных пунктов, на которые был направлен удар.

При этом, по данным агентства, атака была совершена с ливанской территории, а средствам ПВО удалось сбить несколько целей.

В свою очередь ливанские СМИ заявляют о вторжении израильских военных самолетов в воздушное пространство страны и выполнении ими маневров на низкой высоте.