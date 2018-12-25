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Героев фильма «Один дома-2» «приговорили» к тюрьме

Валентина Пескова
23:44 25.12.2018
Британский адвокат проанализировал поведение персонажей популярного рождественского фильма и вынес им суровый приговор.
Героев фильма «Один дома-2» «приговорили» к тюрьме
Фото: g90 ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Адвокат из Великобритании, известный под ником The Secret Barrister, пересмотрел популярный рождественский фильм «Один дома-2» и нашел в нем массу «преступлений», которые совершают герои. Юрист в своем блоге в Twitter описал, сколько лет тюрьмы грозило бы бандитам-неудачникам, с которыми «боролся» главный герой Кевин Макалистер, самому Кевину, а также его родителям.

Так, в первой части фильма семья Кевина случайно оставила его одного дома, улетев в Париж. За это родителей мальчика должны были привлечь к ответственности: они могли сесть в тюрьму на срок от одного года. Во второй части фильма ситуация почти повторилась, когда Кевин сел не в тот самолет, в котором родители улетали во Флориду, и случайно попал в Нью-Йорк. Это попадает под статью «О детской безнадзорности» и грозит родителям сроком до 10 лет тюрьмы.

Бандиты Гарри и Марв, сбежавшие из тюрьмы, во второй части фильма также оказались в Нью-Йорке. За побег им грозило бы пожизненное заключение в Великобритании.

Когда Кевин в Нью-Йорке расплатился кредиткой своего отца – это адвокат называет мошенничеством. Далее, когда бандиты пытаются похитить мальчика, их действия подпадают под закон «О похищении детей», что наказывается семью годами заключения.

«Досталось бы и детям, которые издевались над Кевином во время рождественского представления, и женщине в парке, которую можно обвинить по закону "О бродяжничестве", и родителям», - замечает адвокат.

В итоге практически каждая сцена фильма является «уголовно наказуемой», пишет The Secret Barrister. При этом если бы сам мальчик был совершеннолетний, то есть достиг возраста уголовной ответственности, он сел бы в тюрьму минимум на четыре года, замечает адвокат.

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