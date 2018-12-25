Советская ракета уничтожила современный боевой дрон над Йеменом: видео

Йеменские бойцы сбили над провинцией Саада беспилотный летательный аппарат Саудовской Аравии. Видеозапись, на которой запечатлено это событие, опубликовано в Сети.

По версии йеменских повстанцев, сбитый дрон является ударным CH-48 китайского производства. Тем не менее, по мнению эксперта военного эксперта Юрия Лямина, достоверно утверждать это нельзя. Сбитый беспилотник мог быть американского производства, так как дроны Reaper также встречаются в этом регионе.

«Дело в том, что, кроме имеющихся у саудитов CH-4B, там выполняют задания еще и американские Reaper. Один из них был ранее поражен в районе Саны. У войск ОАЭ имеются еще БЛА Wing Loong, также закупленные в КНР», - цитирует эксперта «Российская газета».

В качества снаряда послужила ракета советского производства, однако неизвестно, какая именно. По мнению эксперта, речь может идти об авиаракете Р-27T или Р-73 с головками самонаведения, пущенной с помощью импровизированной установки, либо о модифицированной переносной ЗРК «Стрела».