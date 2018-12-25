Массовое убийство произошло в Ульяновске

В Ульяновске убили 48-летнюю местную жительницу, двух ее детей – девочек 11 и 15 лет, а также неустановленного мужчину. По данным следователей, тела четверых человек с огнестрельными ранениями были обнаружены в одной из квартир в Заволжском районе города.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Также отмечается, что семнадцатилетний юноша госпитализирован с места инцидента с огнестрельным ранением плеча, передает ТАСС.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.