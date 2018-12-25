Лютые морозы накрыли Урал и Западную Сибирь
На Урале и в Западной Сибири установились аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, низкая температура до минус 40 продержится в этих регионах до 28 декабря.
В Казахстане столбики термометров опустились до минус 48 градусов. Несмотря на лютые холода, некоторые местные жители демонстрируют закалку, устраивают пробежки по морозу.
В Башкирии без обеда остались рыбаки. Китайскую лапшу мороз схватил за доли секунды. Теперь разве что топором рубить.
Морозы до минус 40 градусов и ниже держатся в Челябинске, Кургане, Ханты-Мансийске. В школах отменены занятия. Дороги почти пусты, поскольку многие машины даже не заводятся в такие холода.
На трассах Красноярска, Новосибирска и Иркутска дорожные службы перешли на усиленный режим работы, работают пункты обогрева.
В Омской области зафиксировано сразу восемь случаев обморожения, пациенты доставлены в больницы.