Лютые морозы накрыли Урал и Западную Сибирь

На Урале и в Западной Сибири установились аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, низкая температура до минус 40 продержится в этих регионах до 28 декабря.

В Казахстане столбики термометров опустились до минус 48 градусов. Несмотря на лютые холода, некоторые местные жители демонстрируют закалку, устраивают пробежки по морозу.

В Башкирии без обеда остались рыбаки. Китайскую лапшу мороз схватил за доли секунды. Теперь разве что топором рубить.

Морозы до минус 40 градусов и ниже держатся в Челябинске, Кургане, Ханты-Мансийске. В школах отменены занятия. Дороги почти пусты, поскольку многие машины даже не заводятся в такие холода.

На трассах Красноярска, Новосибирска и Иркутска дорожные службы перешли на усиленный режим работы, работают пункты обогрева.

В Омской области зафиксировано сразу восемь случаев обморожения, пациенты доставлены в больницы.