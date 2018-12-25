Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до Нового Года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече. Она должна состояться до наступления 2019 года.

«Договорились о встрече до Нового года», - заявил Песков журналистам, комментируя прошедшую встречу двух лидеров.

Встреча Путина и Лукашенко в Кремле прошла 25 декабря. Переговоры длились более четырех часов и стартовали в 15.20 по московскому времени. Мероприятие началось в формате тет-а-тет, после чего перешло к формату общения делегаций.

Переговоры продолжились на рабочем предновогоднем обеде, куда президент России пригласил белорусского коллегу. Стороны обсуждали нюансы, связанные с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли, а также другие важные вопросы повестки двусторонних отношений.