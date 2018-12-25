На Кубани сел на мель иностранный сухогруз

В Краснодарском крае в труднодоступном районе у мыса Железный Рог на юге Таманского полуострова сел на мель сухогруз, на борту которого находились 11 человек.

По предварительным данным, у судна, следовавшего под флагом Монголии, в условиях дождя и шторма сорвало якорную цепь.

ЧП произошло во время непогоды, шли ливневые дожди, ветер достигал 30 метров в секунду, сигнал SOS команда при этом не подавала.

Всех, кто был на борту, спасли и сейчас уже доставили на берег, жизни морякам ничто не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Темрюкского района Краснодарского края.

Спасательные службы приступают к вызволению судна, к месту бедствия направили буксир. Разлива топлива в районе аварии не произошло, угрозы для экологии нет.