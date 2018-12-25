Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил президенту России Владимиру Путину проверить на актуальность и соответствие реалиям Конституцию страны. По мнению Володина, для этого можно привлечь ведущих ученых и экспертов по конституционному праву.

Свое предложение председатель Госдумы озвучил на встрече президента с руководством Федерального собрания РФ. Володин отметил, что главный документ страны прошел проверку временем, однако всегда необходимо понять актуальность тех или иных положений конституции.

«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но, вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как конституция и нормы в развитие конституции работают сегодня», - цитирует ТАСС председателя Госдумы.

Ранее президент подписал указ о реорганизации Управления президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан. Реорганизованное управление обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государства по вопросам граждан.