Москвич погиб, попав в снегоуборочный механизм трактора
Молодой человек запрыгнул на щетку снегоуборочной машины и погиб.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Москве погиб 19-летний молодой человек, которого затянуло в снегоуборочный трактор. Об этом сообщили «Звезде» в столичном ГИБДД.
Трагедия произошла на Таллинской улице, где снегоуборщик убирал территорию. Молодой человек решил пошутить и запрыгнуть на заднюю конструкцию машину, но сорвался и угодил ногой в щетку.
В результате механизм затянул парня и перемолол его. Молодой человек погиб.
Проводится проверка инцидента. По предварительным данным, водитель снегоуборщика не виновен в случившемся.