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Сирийский военный погиб при обстреле боевиков

Наталья Вальханская
22:04 25.12.2018
В результате обстрела боевиками населенного пункта Телль-Баззам один военнослужащий вооруженных сил САР погиб.
Сирийский военный погиб при обстреле боевиков
Фото: Handout, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Несмотря на установленный в Сирии режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

В Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бшарфа (дважды), Бейт-Зиван (дважды), Нахшебба (дважды), Сандран, Дарх-Абу-Асад и Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия, Абу-Дали (трижды), Телль-Баззам (дважды), Мгайр, Зеллакият и Телль-Марак провинции Хама, а также западной (дважды) и северо-западной (дважды) окраин города Алеппо.

«В результате обстрела боевиками населенного пункта Телль-Баззам один военнослужащий вооруженных сил САР погиб и четверо военнослужащих ВС САР получили ранения», - сообщил Соломатин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни», - добавил генерал-лейтенант.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенном пункте Мухайям-Эль-Ярмук провинции Дамаск и в центре беженцев Харэм в провинции Латакия, в ходе которых выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,3 тонны.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2023 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3180,5 тонны», - сообщил начальник Центра по примирению.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон функционируют десять пунктов пропуска, в том числе один воздушный «Дювали» и один морской «Баниас». По состоянию на 24 декабря 2018 г. возвратилось 210 480 человек.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 г. власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 24 декабря 2018 г. амнистировано 20 375 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 24 декабря 2018 г. восстановлено 30 914 жилых домов, 713 образовательных и 122 медицинских учреждения. Отремонтировано 950 км автомобильных дорог.

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