Сосульки-убийцы: коммунальщики пытаются заставить жителей Саратова чистить крыши от наледи

В Саратове коммунальщики пытаются заставить местных жителей убирать крыши домов от сосулей и наледей. Сотрудники управляющих компаний развесили на подъездах жилых домов объявления с призывами самостоятельно чистить козырьки балконов, отказавшимся это делать грозят крупные штрафы.

Жильцы с помощью лопат, швабр, молотков для мяса и других подручных инструментов борются с обледенением. Проводить такую уборку горожанам, не имеющим специального снаряжения и соответствующих навыков не только трудно, но и опасно, поскольку падающие сосульки могут повредить припаркованные у домов автомобили, а также упасть на головы прохожим.

Ответственность за уборку коммунальщики перекладывают на жителей и формально, имеют на это полное право. Сотрудники ЖКХ утверждают, что козырьки балконов не являются общедомовым имуществом, поэтому чистить их обязаны жильцы.

«За самовольно установленные козырьки несут ответственность прежде всего жильцы, но управляющая компания отвечает за надлежащее содержание общего имущества. Управляющая компания должна делать предписание таким собственникам и уже обязывать таких собственников содержать эти козырьки надлежащим образом», - считает начальник государственной жилищной инспекции Саратовской области Сергей Вербин.

Самовольно установленные козырьки над лоджиями действительно обязаны чистить жильцы, поскольку они не предусмотрены проектом дома. Горожане готовы заплатить коммунальщикам, но пока сотрудники ЖКХ даже не торопятся выполнять свои законные обязанности: расчищать дворы и крыши от снега, льда и сосулек.