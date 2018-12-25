В Соликамске арестованы подозреваемые по делу о пожаре на шахте

Соликамский городской суд арестовал всех подозреваемых по делу о пожаре на шахте «Уралкалия» в Пермском крае, в результате которого погибли девять рабочих. Об этом сообщили «Звезде» в суде.

Всего по этому делу проходят четыре сотрудника подрядной организации «УС-30». Они заключены под стражу до 22 февраля.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек).

В нем фигурируют начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, а горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев.

Пожар на строящемся стволе рудника горнорудной шахты «Уралкалия» в Пермском крае произошел 22 декабря на глубине 362 метра. Его тушили более суток.

В момент ЧП под землей находились 17 человек, восемь из них смогли выбраться самостоятельно, остальные девять погибли. Все они были сотрудниками подрядной организации ФГУП «УС-30». Власти региона выплатят компенсации семьям погибших.