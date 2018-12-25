Коварный рисунок на чулках женщины привел к ножевым ранениям

Попытка разнообразить интимную жизнь для семьи из Туниса закончилась ножевыми ранениями и больницей. Мужчина не смог оценить слишком реалистичные чулки своей супруги в виде змей и напал на них с ножом.

Жительница Туниса решила привнести новый элемент в личную жизнь. Она приобрела специальные чулки, изображающие рептилий, надела их и расположилась в спальне, ожидая супруга.

Однако мужчина не понял намерений жены. Чулки выглядели настолько реалистично, что он принял их за настоящих змей, которые забрались в постель. Житель Туниса сбегал на кухню за ножом, вернулся в спальню и пронзил им «голову змеи».

Рана оказалась глубокой и потребовала вмешательства врачей. Женщину госпитализировали, обработали ранение и сделали перевязку. Удалось ли паре в итоге разнообразить свою интимную жизнь, в материале не уточняется.