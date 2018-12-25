Путин подписал закон о повышении МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится на 117 рублей и составит 11280 рублей.

Закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда с условием, что с 1 января следующего года и далее ежегодно в целом по стране он будет устанавливаться в размере 100% от прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Напомним, впервые МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом с 1 мая текущего года. Мера коснулась трех миллионов человек, на ее реализацию регионы получили дополнительные 20 миллиардов рублей.