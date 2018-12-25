В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Общение глав государств продолжалось около четырех часов.

Переговоры стартовали 25 декабря в 15.20 по московскому времени. Сперва лидеры России и Белоруссии общались наедине, после встреча перешла в формат переговоров делегаций. Переговоры продолжились на рабочем предновогоднем обеде, куда президент России пригласил белорусского коллегу.

В ходе общения Путин отметил, что отношения Москвы и Минска развиваются более чем успешно. Лукашенко в свою очередь заявил, что двусторонние отношения Москвы и Минска важны для обеих стран.

Стороны обсуждали нюансы, связанные с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли, а также другие важные вопросы повестки двусторонних отношений. Оба лидера отметили, что между странами существуют проблемные вопросы в сфере энергетики, однако за последнее время очень многое сделано для их решения.