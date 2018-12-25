СК завел дело после обрушения моста в Дагестане

По факту обрушения реконструируемого моста в дагестанском городе Буйнакске возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при строительстве конструкции.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Обрушение строящегося дорожного моста произошло во вторник, 25 декабря во время заливки бетона.

В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое рабочих, один из них в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, изымают техническую и служебную документацию.