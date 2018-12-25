СК завел дело после обрушения моста в Дагестане
При обрушении строящегося объекта пострадали три человека, они госпитализированы.
Фото: СУ СК России по Республике Дагестан, Вконтакте
Видео: tut.buynaksk.obyavleniya, Instagram, Нурик Нурик, YouTube
По факту обрушения реконструируемого моста в дагестанском городе Буйнакске возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при строительстве конструкции.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Обрушение строящегося дорожного моста произошло во вторник, 25 декабря во время заливки бетона.
В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое рабочих, один из них в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, изымают техническую и служебную документацию.