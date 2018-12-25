«А как со слухом у мэра?» - Кадыров раскритиковал чиновников после видео юного блогера

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на жалобу маленького видеоблогера на работу водоснабжения в Грозном. Политик раскритиковал работу мэра города Ибрагима Закриева и сотрудников местного водоканала.

Ранее мальчик, живущий в Грозном, рассказал в Сети подписчикам, что у него из обоих кранов течет горячая вода. Кадыров на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видеообращение ребенка.

«Водоканал, немедленно сделай мне с одной стороны холодную воду, а с другой горячую, иначе я младшему Рамзану Кадырову расскажу», - сказал блогер.

«Рамзан Кадыров услышал... Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева?», - прокомментировал ролик Кадыров.

Глава Чечни также предложил водоснабжающей организации решить, что сделать проще: установить третий кран в каждую квартиру города или разобраться с подачей воды.