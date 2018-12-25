Правительство РФ опубликовало расширенный список санкций по Украине

Правительство России опубликовало новый санкционный список по Украине. В расширенный перечень юридических и физических лиц были добавлены 245 человек и семь компаний.

Как следует из документа, размещенного на сайте кабинета министров, в обновленный список попали бизнесмены, политики и общественные деятели. В числе юридических лиц – государственный оборонный концерн «Укроборонпром», «Центрэнерго», «Первая логистическая компания», ТЭП «Вертикаль» и группа ТАС. Всего в списке сейчас находится 567 физических лиц и 75 компаний.

«Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», - говорится на сайте правительства.

О расширении санкционного списка по Украине ранее заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Напомним, в сентябре 2018 года Украина расширила антироссийские санкции. Медведевым было утверждено ответное постановление о санкционных мерах, которые коснутся 322 граждан и 68 украинских компаний.