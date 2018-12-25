Голикова предложила ставить на учет россиян, прошедших диспансеризацию

Россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр в поликлинике, врачи будут в обязательном порядке ставить на учет в медицинском учреждении и наблюдать за их здоровьем.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Диспансеризация и профосмотры не будут просто заканчиваться ничем. Теперь это должно заканчиваться в обязательном порядке постановкой на учет и дальнейшим ведением больного, чего в принципе раньше не делалось», - приводит ТАСС ее слова.

При этом Голикова отметила, что еще не знает, как будет работать новая норма, поскольку проект закона еще не разработан. Однако чиновник пообещала, что Фонд обязательного медицинского страхования будет контролировать выполнение этого замысла.

Она добавила, что с 2020 года для взрослого населения планируют ввести возможность пройти скрининг, однако, по словам вице-премьера, эта инициатива также не разработана.