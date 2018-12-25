Клиент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой

Клиент одной из медицинских клиник в Центральном районе Санкт-Петербурга расстрелял врача из травматического оружия. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу.

Трагедия произошла 25 декабря. Сперва мужчина пришел в клинику в качестве пациента, однако в какой-то момент извлек два травматических пистолета и выстрелил в сотрудницу медицинского учреждения, которая оказывала ему помощь.

Женщина получила три ранения, однако осталась жива, ей вовремя оказали медицинскую помощь. Стрелок после содеянного покончил с собой.

Мотивы преступника на данный момент неизвестны, следствие рассматривает различные версии. Согласно одной из них, мужчина мог руководствоваться экстремистскими мотивами – по данным местного издания «Фонтанка», упомянутая клиника специализировалась на иглотерапии и восточной медицине.