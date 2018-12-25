Путин исполнил желание мальчика, который хотел снять ролик про борт №1

Президент России Владимир Путин исполнил желание 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеорепортаж про президентский борт №1. Глава государства организовал для Арслана экскурсию на самолет.

Мальчик приехал в Москву из Башкирии во вторник. После мероприятия он пообщался с журналистами, а также обсудил саму экскурсию с президентом по телефону.

«Не ожидал, это же секретный объект, там секретное оборудование. Когда узнал, почувствовал восторг. Сразу стал думать, как буду все это реализовывать», - рассказал молодой человек.

Арслан Каипкулов побывал в кабине пилотов и смог посидеть в кресле командира воздушного судна. Ему также показали конференц-зал, салон сопровождающих лиц и другие зоны борта №1, рассказывать о которых юноша не стал, чтобы сохранить интригу для своей видеоработы.

Перед Новым годом Владимир Путин исполнил желания нескольких других тяжелобольных детей. С Артемом Пальяновым из Ленинградской области он полетал на вертолете над Петербургом, а 17-летней журналистке Регине Парпиевой дал интервью.