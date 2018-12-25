В двух городах Красноярского края введен режим «черного неба»

В Красноярске с 25 по 28 декабря текущего года введен так называемый режим «черного неба», когда неблагоприятные метеорологические условия не позволяют вредным примесям рассеиваться в воздухе.

«Объявляются НМУ первой степени опасности», - сообщили в пресс-службе Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также о режиме «черного неба» оповестили жителей города Назарово на западе Красноярского края. С начала года в регионе неоднократно объявлялись НМУ.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.