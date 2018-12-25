В Дагестане обрушился реконструируемый мост, есть пострадавшие

В дагестанском городе Буйнакск во время реконструкции рухнул мост. В результате инцидента трое мужчин, выполнявшие строительные работы, получили травмы различной степени тяжести, их доставили в местную больницу.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщила «Интерфаксу» представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

Очевидцы выложили в Сеть кадры с места происшествия. В администрации Буйнакска уточнили, что мост был объездным и находился на реконструкции.

По предварительным данным, конструкция обрушилась из-за нарушения правил строительства. Правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

