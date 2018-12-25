Второй шанс: участница «Новой Звезды» спустя год вновь поднимется на сцену вокального конкурса

Участница «Новой Звезды» Алла Ламберг однажды уже пыталась покорить сцену этого вокального состязания. Исполнение знаменитой песни Патрисии Каас год назад восхитило многих. Тогда девушка с обворожительной улыбкой, защищавшая честь Сахалина, была в положении. Срок подходил как раз к финалу конкурса.

Алла до финала так и не дошла, но в жюри настаивали, что после рождения ребенка она обязательно должна вернуться.

Сейчас маленькой Алисе, уже побывавшей на сцене конкурса в животе у матери, почти год. Малышка вовсю помогает маме вместе со старшим братом - Светозаром. Новую песню для конкурса они репетируют уже втроем.

В этом году в отборочном туре певица исполнит лирическую композицию. Одну из немногих в ее арсенале - на русском языке. А вообще Алла поет на одиннадцати языка, в том числе на английском, турецком и даже китайском. Хотя самым трудным для исполнительницы показался французский. Ведь ее подход - не банальная зубрежка.

«Каждый звук, мы до такой степени разобрали песню, что я начала изучать французский язык, я стала понимать... Я пол французского языка выучила, пока 10 или 12 песен разбирала!», - объяснила певица.

Репетиции трижды в неделю - минимум для Аллы. Мама двоих детей, она прекрасно знает, как распределить свое время. Даже рассказывает об этом в своем блоге в соцсетях.

Вдохновение Алла Ламберг черпает в семье и спорте. С мужем и детьми они регулярно участвуют в забегах. Благодаря такому активному образу жизни Алла и планирует покорить сцену «Новой Звезды».