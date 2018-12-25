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Отель для бездомных и человек-праздник: топ самых добрых рождественских историй

Вадим Синицын
17:45 25.12.2018
Канун Рождества и Новый Год - время для чуда. В эти дни люди стараются совершать как можно больше добрых поступков.
Фото: Lawrence Lu, imagebroker, Globallookpress
Видео: AJEnglish, Twitter, thebossmumtv, Instagram

В канун Рождества и Нового года люди стремятся сделать больше хорошего, чем в какие-либо другие праздники. Эта традиция в том или ином виде присутствует во всем мире. Здесь рассказаны три наиболее заметных рождественских истории этого года.

Жительница британского острова Мэн продолжает покупать своим детям огромное количество подарков и демонстрировать это в социальных сетях, несмотря на постоянную критику со стороны пользователей. Аманда Таппинг тратит несколько тысяч фунтов стерлингов на подарки – судя по видео, за ними буквально не видно елки.

Таппинг столкнулась с неожиданной критикой. Многие люди считают, что она слишком сильно балует своих детей, которые в итоге вырастут «испорченными людьми», и предлагают передать часть подарков на благотворительность. Однако другие защищают право матери устраивать своим детям рождественскую сказку такой, какой она ее видит. Сама Таппинг говорит, что считает Рождество главным праздником в мире и хочет принести своим детям как можно больше радости в этот день.

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Рождество для группы бездомных в Британии оказалось под угрозой. Сеть отелей, в которой благотворительный фонд «Дать крышу» забронировал для них номера, без предупреждений отменила бронь в последний момент. В итоге вся благотворительная акция оказалась под угрозой.

Внезапная отмена брони, лишившая бездомных людей праздника, вызвала широкий общественный резонанс. По словам главы фонда Карла Симпсона, он не знал, как смотреть в глаза людям, которым уже пообещал крышу над головой и праздничный ужин. Однако ситуацию за считанные часы до Рождества спасла конкурирующая сеть отелей – она приютила бездомных и смогла организовать для них праздничные мероприятия.

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Молодой житель Перу на рождественские праздники поздравляет людей, просто называя свое имя. Мужчину зовут «Счастливого Рождества» (Merry Christmas), это его официальное имя с рождения. Изначально мать Счастливого Рождества хотела назвать его «Клинсманн» в честь немецкого футболиста.

Однако потом она решила изменить имя на Merry, поскольку считала, что это принесет сыну счастье. Когда ее муж относил документы для регистрации ребенка, он решил добавить к выбранному женой имени Christmas. Таким образом, молодому человеку всю жизнь приходится оправдывать имя человека-праздника. Однако ему, по собственному признанию, это нравится.

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