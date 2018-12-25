Появилось видео, как пьяный депутат устроил дебош на Алтае

Заместитель председателя районного совета народных депутатов Чемальского района республики Алтай Юрий Корнеев побил двух женщин и подростка. Инцидент произошел 22 декабря на новогоднем корпоративе в кафе «Чемальское подворье», видео конфликта сняла на камеру мобильного телефона официантка.

По словам работницы кафе, народный избранник заказал пять стопок водки на 500 рублей, но не стал оплачивать заказ. Официантка утверждала, что после этого пригласила управляющую кафе, чтобы она вразумила Корнеева, однако чиновник стал оскорблять женщину и нанес ей, ее 14-летнему внуку и выступавшей певице удары. Депутат утверждал, что не заказывал водку и оплачивать ничего не собирается.

«У вас будут проблемы!» - кричал чиновник.

«Вы заказали для девушек водку, а ее никто не хочет оплачивать», — говорит официантка.

«Я сделаю так, что вы перестанете тут обслуживать свое кафе!» — отвечал Корнеев.

После этого сотрудники кафе вызвали полицию. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального управления СК, потерпевшие направлены на медицинское освидетельствование.