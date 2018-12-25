Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия установила рекорд по добыче газа в 2018 году

Андрей Аркадьев
16:48 25.12.2018
Рекордный объем газа Россия добыла в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличился также экспорт этого энергоносителя.
Россия установила рекорд по добыче газа в 2018 году
Фото: Gazprom, Globallookpress.com

Рекордный объем газа Россия добыла в этом году – 733 миллиарда кубических метров, заявил министр энергетики Александр Новак.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 10% увеличились продажи голубого топлива - на 20 миллиардов кубометров.

Новак утверждает, что рост производства и объем экспорта связан с возросшим потреблением газа в мире. Кроме того, запуск завода «Ямал СПГ» обеспечил рост производства сжиженного природного газа на 70%.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook, Россия останется основным поставщиком газа в Европу минимум до 2040 года.

По итогам 2017 года добыча газа в РФ находилась на уровне 691,1 миллиарда кубометров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.12.2018, 16:48
Россия установила рекорд по добыче газа в 2018 году
Дата25.12.2018, 12:03
Шойгу назвал основные достижения российской армии за год
Дата25.12.2018, 10:52
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата25.12.2018, 10:28
Новые комплексы с беспилотниками «Элерон-3» и «Орлан-10» поступили на вооружение войск ЦВО
Дата25.12.2018, 09:54
Генконсульство РФ в Латвии восстановило кладбище советских солдат
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:48 В стране и мире
Россия установила рекорд по добыче газа в 2018 году
16:46 В стране и мире
«АвтоВАЗ» представил обновленные фургоны и пикапы Lada Granta
15:43 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о проблемных вопросах и успехах в отношениях России и Белоруссии
15:14 В стране и мире
Видео
Названа причина масштабного обвала грунта в Хабаровском крае
12:42 В стране и мире
статья
Топ-10 самых актуальных законов, вступающих в силу с 1 января
События дня
События дня
Пожар в шахте в Соликамске
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Фильм ужасов»: пользователей Сети возмутило ужасное состояние больницы в Красноярске
Видео
Бежала за машиной: мужчина бросил собаку под Рождество и стал антигероем Британии
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Видео
Мосийчук и Семченко устроили драку в прямом эфире: видео
«Шумерская проблема»: установлена причина гибели цивилизации
Против Игоря Талькова возбудили уголовное дело
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.