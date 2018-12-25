Россия установила рекорд по добыче газа в 2018 году
Рекордный объем газа Россия добыла в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличился также экспорт этого энергоносителя.
Фото: Gazprom, Globallookpress.com
Рекордный объем газа Россия добыла в этом году – 733 миллиарда кубических метров, заявил министр энергетики Александр Новак.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 10% увеличились продажи голубого топлива - на 20 миллиардов кубометров.
Новак утверждает, что рост производства и объем экспорта связан с возросшим потреблением газа в мире. Кроме того, запуск завода «Ямал СПГ» обеспечил рост производства сжиженного природного газа на 70%.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook, Россия останется основным поставщиком газа в Европу минимум до 2040 года.
По итогам 2017 года добыча газа в РФ находилась на уровне 691,1 миллиарда кубометров.