Россия установила рекорд по добыче газа в 2018 году

Рекордный объем газа Россия добыла в этом году – 733 миллиарда кубических метров, заявил министр энергетики Александр Новак.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 10% увеличились продажи голубого топлива - на 20 миллиардов кубометров.

Новак утверждает, что рост производства и объем экспорта связан с возросшим потреблением газа в мире. Кроме того, запуск завода «Ямал СПГ» обеспечил рост производства сжиженного природного газа на 70%.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook, Россия останется основным поставщиком газа в Европу минимум до 2040 года.

По итогам 2017 года добыча газа в РФ находилась на уровне 691,1 миллиарда кубометров.