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Пиманов рассказал о главной идее конкурса «Новая Звезда-2019»

Лина Давыдова
17:45 25.12.2018
Алексей Пиманов рассказал о главных отличиях проекта «Новая Звезда-2019» от других вокальных конкурсов.
Пиманов рассказал о главной идее конкурса «Новая Звезда-2019»

Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2019» стартовал в минувшее воскресенье. Это первое в истории отечественных музыкальных проектов состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Об идее собрать талантливых вокалистов со всей страны в одном месте и дать им возможность исполнить абсолютно новые песни рассказал президент медиахолдинга «Красная звезда», режиссер и продюсер Алексей Пиманов.

«Самая главная идея - это вытащить наши регионы, чтобы запела настоящая Россия. Потому что все блестящие проекты на других каналах ведь очень хорошо показывают голоса, показывают людей, но это в основном проекты. Вы сами понимаете, что такое проект. А мы здесь, когда у Сергея Кужугетовича возникла идея сделать на нашем канале музыкальный конкурс, вот тогда мы идею доработали и поняли, что нужно, чтобы каждый пел за свой регион. То есть Фрося Бурлакова должна приехать в Москву и попробовать стать звездой», - объяснил он в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

На конкурсе «Новая Звезда» вышедшие в полуфинал участники исполнят премьерные песни. По словам Пиманова, продюсеры проекта хотели уйти от некоего формата караоке и удивить телезрителей абсолютно новыми хитами.

«Это был очень большой наш риск. Понятно, что все такие вокальные проекты в основном, как я их называю, караоке. Потому что все перепевают хиты. Когда ты поешь чей-то хит мировой, он, во-первых, уже аранжирован, он определенным образом сделан, и тебе по большому счету, если есть голосовые данные, не так сложно спеть хорошо. Потому что за тебя уже подумали великие аранжировщики, великие музыканты, и так далее. А когда ты начинаешь петь свою песню, сразу становится понятно, кто есть кто. Поэтому у нас конкурс состоит из следующих этапов: в отборах мы поем караоке, поем мировые хиты. А те, кто выходит в полуфинал, для них специально пишутся песни», - пояснил Пиманов.

«Когда мы в прошлом году попробовали так в первый раз сделать, вначале нам говорили: "Вы никогда не найдете такое количество талантливых в регионах". Мы их нашли. Потом говорили: "Вы никогда не напишете такое количество талантливых песен, потому что у нас нет композиторов". И их мы нашли. Я считаю, что в прошлом сезоне мы написали потрясающие песни, потрясающие хиты. И в этом году ребятам опять пишут эти песни  наши одни из самых известных композиторов. И в эфире после Нового года будут премьеры», - подчеркнул президент медиахолдинга «Красная звезда».

Пиманов также рассказал о дальнейших планах проекта «Новая Звезда».

«Мы будем выпускать альбомы со всеми новыми песнями "Новой Звезды". Это первое. Второе, что бы мы очень хотели: у нас есть такая идея, и у Сергея Кужугетовича Шойгу, мы не знаем, насколько быстро мы это сделаем, но мы хотим написать для них мюзикл и именно этой командой на площадке театра Российской армии сделать его», - поделился Пиманов.

Первые два выпуска отборочного тура «Новой Звезды-2019» доступны на нашем сайте, а также в приложении на платформе Smart TV. А третий выпуск конкурса смотрите сегодня в 21:30 на нашем телеканале.

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