«Настоящее волшебство»: британская журналистка рассказала о рождественском путешествии по России

Британская журналистка из издания The Sunday Times Кэти Гласс решила подарить себе необычные рождественские ощущения. Девушка вместе с другом отправилась в железнодорожное путешествие через всю Россию из Москвы в Пекин.

Last night we caught the Trans-Mongolian railway from Moscow to Beijing pic.twitter.com/jIZ1dmXRBC — Katie Glass (@katieglassST) 24 декабря 2018 г.

О своем пути журналистка рассказывает в личном Twitter. По словам девушки, она сама не ожидала, что путешествие принесет столько восторга. Гласс делится впечатлениям в режиме реального времени. На данный момент она уже встретила Рождество в окрестностях Омска.

Журналистку в российском железнодорожном путешествии приятно удивило практически все: от персонала поезда и вагона-ресторана до фигурных подстаканников и потрясающих видов за окном. Гласс путешествует в отдельном купе, однако публикует фотографии всего состава, в том числе плацкартных вагонов.

«У нас есть Wi-Fi. Поезд действительно современный, чистый и хорошо оборудованный. Мы смотрим «Войну и мир» на iPad, когда не любуемся на виды за окном», - написала Гласс.

Железнодорожные путешествия по России среди иностранных журналистов стали особенно популярны после Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Некоторые иностранцы предпочитают первый класс, другие, напротив, выбирают плацкарт, как испанец Хавьер Колас, написавший репортаж о магическом путешествии через Россию.