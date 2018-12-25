Песков ответил на вопрос о получении письма сына Каддафи

В Кремле не знают, передавалось ли письмо сына Каддафи Сейфа аль-Ислама российскому президенту Владимиру Путину по дипломатическим каналам. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не знаю, нужно все-таки получать информацию о данном случае в МИД, потому что мне пока неизвестно, было ли оно по дипломатическим каналам, передавалось ли оно», - заявил представитель Кремля.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что никого нельзя лишать права принимать участие в президентских выборах в Ливии, и сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам и его сторонники должны быть составной частью политического процесса в государстве.

В декабре координатор политической команды сына Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама заявил, что привез в российскую столицу письмо от политика, а также обсудил предлагаемую им дорожную карту урегулирования в Ливии.

В 2011 году глава Ливии Муаммар Каддафи был убит мятежниками во время вооруженного конфликта в стране. Его сын Сейф аль-Ислам был задержан повстанцами и помещен под стражу. Летом прошлого года после шести лет заключения он вышел на свободу по амнистии.

Сейф аль-Ислам собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в стране, которые по плану ООН пройдут в 2019 году.