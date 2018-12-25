В Москве на новогодние праздники закроют участок «синей» ветки метро

В новогодние праздники перекроют движение на участке Арбатско-Покровской ветки метро от «Курской» до «Щелковской».

Участок «синей» ветки будет закрыт для пассажиров со 2 по 5 января, сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

Шестого января откроются станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская» и «Партизанская». «Измайловская», «Первомайская», «Щелковская» заработают утром 9 января.

Станции будут недоступны для пассажиров из-за проводимых работ по модернизации инфраструктуры. На период проведения работ между станциями начнут курсировать бесплатные автобусы КМ.

В пресс-службе столичной подземки также сообщили, что с 4 по 8 января будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

Станции «фиолетовой» ветки будут недоступны для пассажиров из-за проводимых работ по присоединению участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии.