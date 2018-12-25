«Фильм ужасов»: пользователей Сети возмутило ужасное состояние больницы в Красноярске

В Сети были опубликованы фотографии, сделанные на территории Городской больницы №20 в Красноярске. По словам автора публикации, таким образом выглядит душевая отделения пульмонологии медицинского учреждения, которое является единственным за Уралом стационаром, совмещенным с родильным домом.

Снимки возмутили пользователей Сети. На фотографиях запечатлена отколовшаяся плитка, частично разрушенные стены и поврежденный пол. Душевая кабина закрыта на замок, сантехнические коммуникации и техника покрылись ржавчиной. Кроме того, на одном из фото рядом с ванной располагалась электрическая вилка. Помещения на снимках выглядят абсолютно непригодными к использованию.

Как сообщила «Звезде» пресс-секретарь больницы Ирина Скуднова, для проверки опубликованной информации был организован внеочередной обход с участием руководства пульмонологического отделения. В учреждении подтвердили подлинность фотографий и объяснили катастрофический вид ванной комнаты отделения.

«На фотографиях, опубликованных в сети интернет, запечатлены моменты проведения ремонтных работ в ванной комнате. На сегодняшний день здесь проведена замена радиатора отопления, канализационных труб (стояка), полотенцесушителя. Трубы не были окрашены, поскольку запах свежей краски может вызвать ухудшение состояния у пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы. При первой же возможности трубы будут приведены в надлежащий вид», - сообщила пресс-секретарь.

Представитель больницы также отметила, что запертая на замок душевая не является действующей, а фигурирующая на одном из снимков электрическая вилка используется только для резервного водонагревателя в период летних отключений горячей воды. Пресс-секретарь подчеркнула, что учреждение является так называемым «больничным городком» из множества корпусов, которые ремонтируются поэтапно. Госпитализация в пульмонологическое отделение происходит только в экстренном порядке, неотложная помощь оказывается семь дней в неделю.