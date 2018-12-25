Путин рассказал о проблемных вопросах и успехах в отношениях России и Белоруссии

Отношения Москвы и Минска развиваются весьма успешно. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Есть все основания быть довольными двусторонними отношениями России и Белоруссии», - отметил глава российского государства.

Переговоры двух лидеров проходят в Кремле. В ходе встречи обсуждались нюансы, связанные с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли. Путин отметил, что в двусторонних отношениях России и Белоруссии есть проблемные вопросы в сфере энергетики, однако много сделано для их разрешения.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения России и Белоруссии имеют серьезное значение как для Минска, так и для Москвы.