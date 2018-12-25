У Виталия Калоева родилась двойня

Россиянин Виталий Калоев, известный убийством швейцарского авиадиспетчера, снова стал отцом. Об этом сообщила на своей странице в Facebook российская и казахстанская журналистка Ксения Каспари, написавшая о нем книгу под названием «Столкновение».

«Виталий Калоев сегодня снова стал отцом. У него родилась двойня. Сын и дочь. Я очень-очень рада за Виталия Константиновича и его супругу Ирину!», - сказано в сообщении в соцсети.

Напомним, супруга, дочь и сын архитектора Калоева погибли в 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером. Инцидент произошел из-за ошибки авиадиспетчера Петера Нильсена.

В 2004 году мужчина убил авиадиспетчера. Калоев был приговорен к восьми годам лишения свободы, но уже в 2007 году он был освобожден и вернулся в родную Северную Осетию, где и живет в настоящее время.

Впоследствии история драмы Калоева легла в основу фильма «Aftermath», где роль россиянина сыграл Арнольд Шварценеггер.