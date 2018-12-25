Бежала за машиной: мужчина бросил собаку под Рождество и стал антигероем Британии

В Великобритании вызвало широкий резонанс видео, на котором запечатлен человек, бросающий свою собаку на улице. Запись была сделана камерами видеонаблюдения и опубликована Королевским обществом защиты животных от жестокого обращения в Facebook.

На записи, опубликованной в канун Рождества, мужчина выходит из машины вместе со своей собакой. Он бросает для нее лежанку на некотором отдалении от своего транспорта, а после садится в него и через некоторое время уезжает. Все это время пес бегает вокруг машины и пытается заглянуть в окна, привстав на задние лапы.

Очевидно, животное не понимает, почему хозяин выбросил его, и воспринимает происходящее как некую игру. Видео заканчивается попыткой пса догнать уезжающий автомобиль.

Замерзающего бультерьера нашел прохожий. Он же передал его ветеринару, который связался с Королевским обществом защиты животных. Теперь сотрудники организации пытаются найти хозяина пса, чтобы привлечь к ответственности.