Названа причина масштабного обвала грунта в Хабаровском крае

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края обрушилась сопка. В результате горные породы сошли в устье реки Бурея и перекрыли течение реки.

ЧП произошло 24 декабря примерно в 100 километрах от Бурейской ГЭС и в 80 километрах от поселка Чекунда. Сход грунта не повлиял на работу гидроэлектростанции.

Место оползня осмотрели на вертолете МИ-8 сотрудники МЧС России по региону, представители Дальневосточного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Института водных и экологических проблем ДВО РАН, спасатели краевого поисково-спасательного отряда.

Главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДФО РАН Алексей Махинов подтвердил сход грунта в русле реки Бурея. По его словам, оползень вызван естественными причинами и стал одним из крупнейших в стране за последние годы.

«Это явление природное естественного характера, не уникальное, но редкое в этом районе, хотя встречается как на территории Дальнего Востока, так и Хабаровского края», - отметил он.

Ранее местные жители предположили, что обрушение горных пород произошло из-за упавшего метеорита, который якобы снес вершину сопки, однако сейсмологи не подтвердили эту информацию.