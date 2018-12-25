Россия расширила список санкций против Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении них будут применены санкционные меры.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен», - написал Медведев на своей странице в Twitter.

Он отметил, что им было подписано соответствующее постановление. По словам Медведева, расширение санкций против Украины необходимо для защиты интересов нашей страны, компаний и граждан России.

Напомним, в сентябре 2018 года Украина расширила антироссийские санкции. Медведевым было утверждено ответное постановление о санкционных мерах, которые коснутся 322 граждан и 68 украинских компаний.