Названы самые прослушиваемые треки и альбомы 2018 года
Альбомом года стал JANAVI от HammAli & Navai.
Фото: Jacek Sopotnicki, imagebroker.com, Globallookpress
Крупная цифровая музыкальная система России VK Music и BOOM подвели итоги 2018 года и огласили рейтинг самых прослушиваемых песен и альбомов. Самой популярным треком года стала Panda E от CYGO.
Также в ТОП-30 оказались такие композиции, как "Минимал" и "360°" Элджея, "Медина" Jah Khalib, "Каждый раз" Монеточки, "Цвет настроения черный" Егора Крида, "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, и другие.
Альбомом года стал JANAVI от HammAli & Navai.
Также известно, что в этом году пользователи провели 74 тысячи лет за слушанием треков в VK Music и BOOM, а больше всего песен прослушали в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.