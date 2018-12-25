Названы самые прослушиваемые треки и альбомы 2018 года

Крупная цифровая музыкальная система России VK Music и BOOM подвели итоги 2018 года и огласили рейтинг самых прослушиваемых песен и альбомов. Самой популярным треком года стала Panda E от CYGO.

Также в ТОП-30 оказались такие композиции, как "Минимал" и "360°" Элджея, "Медина" Jah Khalib, "Каждый раз" Монеточки, "Цвет настроения черный" Егора Крида, "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, и другие.

Альбомом года стал JANAVI от HammAli & Navai.

Также известно, что в этом году пользователи провели 74 тысячи лет за слушанием треков в VK Music и BOOM, а больше всего песен прослушали в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.