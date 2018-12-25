В Китае вооруженный ножом мужчина угнал автобус и врезался в толпу
В результате наезда в провинции Фуцзянь 5 человек погибли и более 20 пострадали.
Видео: @zlu_j, twitter
В Китае, в провинции Фуцзянь, вооруженный ножом мужчина угнал рейсовый автобус, на котором въехал в толпу. В результате трагедии погибли пять человек. Более двадцати – пострадали.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на полицию городского округа Лунъянь, ЧП произошло приблизительно в 15.20 по местному времени.
Инцидент повлек за собой несколько ДТП. По предварительным данным, в результате аварий никто серьезно не пострадал.
В настоящий момент полиция не предоставила данных о количестве госпитализированных в результате наезда автобуса и характере полученных ими травм.
Отмечается, что преступник был задержан. В настоящий момент все обстоятельства случившегося расследуются.