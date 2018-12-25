В ДНР заявили, что в Донбасс прибыл состав, «забитый бочками с ядовитым веществом»

На подконтрольную силовикам территорию западнее Донецка прибыл железнодорожный состав с токсичным веществом. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он заявил, что разведкой ДНР получены сведения о том, что на железнодорожную станцию Красногоровки прибыли вагоны, «забитые бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом».

Басурин отметил, что в настоящее время украинские военные, одетые в защитные комплекты, проводят разгрузку вагонов.

Кроме того, Басурин добавил, что по информации разведки в данном районе находятся специалисты американских и британских спецслужб, которые специализируются на проведении диверсий. По его словам, в зоне поражения могут быть семь десятков тысяч мирных граждан.