В ДНР заявили, что в Донбасс прибыл состав, «забитый бочками с ядовитым веществом»
На подконтрольную силовикам территорию западнее Донецка прибыл железнодорожный состав с токсичным веществом. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он заявил, что разведкой ДНР получены сведения о том, что на железнодорожную станцию Красногоровки прибыли вагоны, «забитые бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом».
Басурин отметил, что в настоящее время украинские военные, одетые в защитные комплекты, проводят разгрузку вагонов.
Кроме того, Басурин добавил, что по информации разведки в данном районе находятся специалисты американских и британских спецслужб, которые специализируются на проведении диверсий. По его словам, в зоне поражения могут быть семь десятков тысяч мирных граждан.