«Яндекс» определил самые популярные покупки перед Новым годом

Перед новогодними праздниками граждане России активнее всего покупают спортивные товары, бытовую технику, пиротехнику и продукты питания. К такому выводу пришли сотрудники «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета». Они изучали платежи в интернет-магазинах и переходы на сайты каталогов с 1 по 20 декабря 2018 года и за такой же период в ноябре.

В декабре актуализировались покупки спортивных товаров на 113% на «Яндекс.Маркете». Наибольший интерес представляют роликовые коньки, беговые лыжи, санки и гироскутеры.

Также в приоритете у покупателей бытовая техника – за декабрь россияне оплатили на 62% больше покупок, чем за такой же период в ноябре. Среди кухонной техники, интерес к которой вырос на 22%, кофеварки, блендеры, электрочайники, микроволновые печи.

Ко всему прочему россияне стали активно закупать продукты. Особенно увеличилась потребность в морепродуктах - покупки выросли в 2,3 раза. Также люди обратили внимание на косметику и товары для взрослых (на 30% и 50% через «Яндекс.Кассу»), пишут «Ведомости».